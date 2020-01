Começa hoje o julgamento de empresário suspeito de forjar suicídio da esposa em Manaus

Manaus/AM - Preso há pouco mais de um ano acusado matar a própria esposa, Jerusa Helena Torres Nakamine, o empresário Ivan Rodrigues das Chagas deve sentar no banco dos réus nessa terça-feira (28) para o início de seu julgamento.

A audiência está marcada para às 9h, no Fórum Henoch Reis e deve contar nesse primeiro dia, com os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa. Ivan está preso há 1 ano e 8 meses suspeito de matar jerusa por não aceitar o fim do relacionamento.

A empresária teria descoberto um caso extraconjugal do marido e pedido a separação. Ele por sua vez, por não querer dividir os bens, decidiu assassiná-la e ainda simulou que a mesma teria se suicidado, mas a perícia desvendou o crime.

Jerusa morreu com 18 facadas e Ivan foi preso. A família da mulher espera que ele seja condenado a pena máxima.