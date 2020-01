Ministro Sérgio Moro comemora suspensões na lei anticrime

Em uma série de tuítes publicados em sua rede social, nesta quarta-feira (15), o Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro considerou positivo as decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, em relação ao pacote anticrime.

Conforme o site UOL, Sergio Moro apoiou as decisões de Toffoli em suspender por seis meses a implementação do juiz de garantias e também a suspensão, por tempo indeterminado, da criação de um novo parágrafo no artigo 157 do Código de Processo Penal (CPP) que impedia o juiz que declarava inadmissível uma prova de um processo de proferir sentença ou acórdão. Além disso, o ex-juiz da Lava Jato criticou a Câmara dos Deputados que alterou a proposta inicial da lei.

O pacote anticrime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 24 de dezembro, em 2019.