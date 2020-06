Papa Francisco diz que 'pessoas são mais importantes que economia' e rezou pela Amazônia

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

O Papa Francisco discursou, neste domingo (01), de sua janela para a Praça de São Pedro, no Vaticano, na Itália. Ele afirmou que salvar vidas é mais importante que salvar a economia e mostrou preocupação com o avanço do coronavírus nos povos indígenas da Amazônia.

"Curar as pessoas, não poupar (dinheiro) para ajudar a economia (é importante), curar as pessoas, que são mais importantes do que a economia", disse o Papa para centenas de pessoas na praça, que usaram máscaras e mantiveram o distanciamento recomendados pelas entidades de saúde no mundo.

Ao falar da Amazônia, o pontífice rezou por "aqueles mais pobres e aqueles que não têm defesas" na Amazônia e em outras regiões do mundo. "E eu rogo para que não lhes falte cuidado em saúde", finalizou.

