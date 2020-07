Namorado de adolescente morta pela amiga levou arma do crime, diz polícia

Investigações complicam governo do Amazonas

A morte de Isabele Guimarães ganhou um novo revés nessa semana. É que o namorado da jovem suspeito de atirar na amiga também estava na casa e teria levado para o condomínio, a pistola de 380, de onde saiu o disparo fatal.

A polícia descobriu que o menor, de 16 anos, também praticava aula de tiros, assim como a família da namorada. Ele teria pego as armas do pai e ido até a casa da adolescente.

Na versão do pai da “atiradora”, na hora de ir para casa, o adolescente teria ficado com medo de ser parado em uma blitz e pediu que ele guardasse ambas. A pistola e um outro revólver ficaram no braço do sofá por um tempo e segundo ele, a seu pedido a adolescente teria pegado os objetos para ir guardar no primeiro andar da residência.

Ao passar pelo banheiro, ela teria visto Isabele e deixou as armas caírem. Ao tentar juntá-las, a pistola (com gatilho modificado) teria disparado e acertado a cabeça de Isabele.

A mãe da vítima conta que foi chamada a casa após receber a ligação do pai da amiga filha. Ele teria informado ao telefone que ela sofreu um acidente. Ao chegar, a mulher encontrada a filha morta no chão e o empresário tentando reanimá-la.

Para ela, a versão apresentada pela família da adolescente é muito improvável e não faz sentido. Para a polícia, muitas pontas estão soltas e precisam ser revistas como o fato de o menor ter circulado com as armas sem registro e tê-las levado para a casa do sogro, além do tiro ter acertado Isabele pela narina.

O adolescente ainda não prestou depoimento à polícia, e os investigadores aguardam o resultado da balística que avalia o trajeto da bala, a distância, o posicionamento e demais elementos precisos que podem ajudar a entender o que houve na cena do crime.