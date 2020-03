Vitória de Joe Biden em prévia na Carolina do Sul impulsiona candidatura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-vice-presidente Joe Biden foi o vencedor da primária democrata na Carolina do Sul, neste sábado (29)."Juntos, vamos ganhar a nomeação e derrotar Donald Trump", disse em uma rede social, agradecendo ao estado.A vitória impulsiona sua candidatura --o ex-vice de Barack Obama tenta se consolidar como o nome moderado que pode frear a escalada do progressista Bernie Sanders. Projeções indicavam que o senador por Vermont terminaria em segundo na Carolina do Sul, à frente do bilionário Tom Steyer, em terceiro.Está em disputa a nomeação do candidato que vai concorrer contra o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.Sanders havia vencido duas das três prévias do partido até aqui, e assumido o favoritismo que era de Biden.A partir de agora, contudo, o cenário pode mudar, com o ex-vice presidente ganhando impulso para a Super Terça, no próximo dia 3, quando 14 estados fazem suas primárias ao mesmo tempo.Confirmando as pesquisas, a vitória de Biden se deu devido ao apoio de eleitores negros, com mais de 65 anos e moderados. Ele teve cerca de 60% dos votos de eleitores negros e mais da metade do grupo moderado, segundo pesquisa do instituto Edison Research.Os maiores perdedores foram o ex-prefeito de South Bend, Pete Buttigieg, e a senadora Elizabeth Warren, que tinham esperanças de tomar o lugar de Biden.Com 5,1 milhões de habitantes, a Carolina do Sul coloca em disputa 54 dos 3.979 delegados que vão à convenção nacional da sigla, em julho.O número é pequeno, mas o estado tem importância histórica. Além de ser o primeiro registro relevante do voto dos negros --que representaram 24% dos eleitores nas prévias da sigla em 2016 em todo o país--, o resultado na região costuma se repetir em Alabama, Louisiana, Geórgia e Mississippi, que, juntos, somam 247 delegados. São necessários 1.991 para a nomeação.Depois de amargar um segundo lugar nas primárias de Nevada, na semana passada, Biden focou esforços nos últimos dias na Carolina do Sul, enquanto os demais sete pré-candidatos se dirigiram para outros estados que estão em disputa na Super Terça.