Violência é principal razão para centro-americanos imigrarem aos EUA, aponta relatório

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A violência é o principal motor da imigração de centro-americanos para os Estados Unidos, aponta relatório da ONG Médicos Sem Fronteiras divulgado nesta terça-feira (11).De acordo com o estudo, 48,5% dos 480 entrevistados em albergues em El Salvador e no México nos últimos dois anos citaram ao menos um evento relacionado à exposição a situações de violência como razão determinante para decidir imigrar.A maioria dos entrevistados é formada por homens, mas também foram ouvidas 37 mulheres e nove transgêneros. A quase totalidade dos depoimentos -97,9%-- é de cidadãos dos três países da América Central que mais enviam migrantes para os EUA.Juntos, El Salvador, Guatemala e Honduras representaram 71% das apreensões na fronteira sul dos EUA no ano fiscal de 2019 (outubro de 2018 a setembro do ano passado).Foram mais de 607 mil pessoas apreendidas pela polícia americana que vigia a fronteira com o México, a maioria deles guatemaltecos, segundo dados divulgados pela agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês).De acordo com o relatório, o que leva os centro-americanos a abandonarem seus países é uma mistura de pobreza com violência -surras com bastões e tacos, agressões sexuais, tortura e assassinatos-, aliada à falta de serviços públicos."Existe um deslocamento interno antes da migração para os EUA, talvez eles migrem para cidades consideradas menos violentas dentro de seus países", diz a demógrafa Nuni Jorgensen, coordenadora da equipe de estudantes da Universidade Autônoma do México que entrevistou migrantes em albergues na fronteira do México com a Guatemala.A violência, afirma a pesquisadora, é decorrente do crime organizado e também das "maras", espécies de milícias locais.Originadas em El Salvador, mas com ramificações em outros países da América Central e no México, as gangues controlam áreas em que se valem de extorsões, violência sexual e ameaças de morte para consolidar seu domínio.Jovens também são recrutados de maneira forçada para as fileiras das facções criminosas. O relatório aponta que 42,5% já relataram a morte violenta de um familiar.Se as condições de vida nos países de origem são ruins, o percurso via México até os EUA também apresenta problemas graves.O sequestro é um dos crimes mais comuns, seja durante o trajeto ou enquanto o migrante espera do lado mexicano da fronteira para pedir asilo nos EUA.Entre as pessoas ouvidas pelo MSF em outubro na cidade mexicana de Nuevo Laredo, na divisa com o Texas, 75% disseram ter sido sequestradas.Segundo a pesquisadora, o crime organizado mexicano criou uma "indústria da migração", pois os criminosos sabem que boa parte de quem migra já tem parentes do outro lado da fronteira.Os grupos capturam as pessoas e roubam seus celulares, procurando contatos de familiares que moram nos EUA para exigir dinheiro pelo resgate. O valor pode chegar a US$ 5.000 (R$ 21,5 mil), de acordo com o relato de um hondurenho entrevistado em Nuevo Laredo.Já a violência sexual atinge uma em cada cinco mulheres, geralmente no começo da travessia, nos estados mexicanos de Chiapas e Tabasco, ao sul do país: 12,8% relatam terem sido forçadas a manterem relações sexuais, e 10% contaram ter sido obrigadas a fazer sexo em troca de algo.Algumas das mulheres pedem a membros do MSF anticoncepcionais neste ponto da jornada, por medo de ficarem grávidas devido às agressões.Diante deste cenário, o estudo descreve a situação como um "colapso" do sistema regional de proteção a migrantes e a solicitantes de asilo. "As políticas dos EUA tiveram o efeito perverso de piorar a crise humanitária na região, e não há uma resposta humanitária internacional coordenada para ajudar uma população vulnerável e obrigada a fugir."A administração de Donald Trump tem sido criticada por ONGs por impor medidas muito restritivas aos que querem buscar asilo no país, a exemplo do MPP, o Protocolo de Proteção ao Migrante.Assinado com o governo de Andrés Manuel López Obrador (México) há pouco mais de um ano para conter os fluxos migratórios para os EUA, o programa estipula que os solicitantes de asilo devem esperar a tramitação de seus pedidos na justiça americana no México. Brasileiros foram incluídos no MPP recentemente.Mais de 55 mil pessoas já foram enviadas dos EUA para o México sob o programa, muitas das quais para o estado de Tamaulipas, considerado pelo governo americano tão perigoso quanto países em guerra como Síria e Afeganistão.A pesquisadora critica a limitação de pontos onde se pode pedir asilo, pois a lei americana permite que o visto seja solicitado em solo americano."Isso tudo sob o nome de Protocolo de Proteção ao Migrante, que de proteção não tem nada, só de preocupante, do nosso ponto de vista."