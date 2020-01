Vídeo parece mostrar míssil atingindo avião ucraniano no Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O New York Times divulgou um vídeo nesta quinta-feira (9) que parece mostrar um míssil atingindo o avião ucraniano que se acidentou na quarta-feira, pouco após decolar em Teerã, deixando 176 mortos.Segundo a publicação americana, que afirma ter verificado o vídeo, o míssil iraniano acertou a aeronave em Parand, região próxima ao aeroporto de Teerã onde o avião transmitiu sinais pela última vez.Na análise das imagens feitas pelo jornal, uma pequena explosão aconteceu quando o míssil atingiu o avião, mas a aeronave não explodiu nesse momento: continuou voando por vários minutos e voltou em direção ao aeroporto.O New York Times afirma ainda ter analisado outros vídeos que mostram que o avião voou para o aeroporto antes de explodir e bater rapidamente.Mais cedo, agentes dos setores de inteligência dos EUA afirmaram à imprensa americana que o voo PS752 foi derrubado pelo sistema de defesa aérea do Irã de modo acidental. Os primeiros-ministros do Canadá e do Reino Unido, Justin Trudeau e Boris Johnson, disseram o mesmo.O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou em entrevista coletiva que a queda do avião pode ter sido causada por acidente, mas não citou provas. "Eu tenho minhas suspeitas. Eu não quero falar porque outras pessoas têm suas suspeitas. Alguém pode ter cometido um erro no outro lado, não no nosso sistema. Isso não tem nada a ver conosco." ​O Irã negou que o avião tenha sido atingido por um míssil. Segundo a TV estatal, o porta-voz do governo, Ali Rabiei, divulgou um comunicado dizendo que a informação de que o país teria acertado a aeronave é parte de uma "guerra psicológica contra o Irã"."Todos esses países cujos cidadãos estavam a bordo do avião podem enviar representantes e solicitamos que a Boeing envie seus representantes para se juntarem ao processo de investigação da caixa-preta."No acidente desta quarta, o Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines caiu cinco minutos após decolar do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teerã.A aeronave, que decolou às 6h12 na hora local (23h42 de terça em Brasília) e seguia para Kiev, pegou fogo após a queda.Entre as vítimas, havia 82 iranianos, 63 canadenses e 11 ucranianos. Segundo o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, os passageiros fariam uma conexão para um voo com destino ao Canadá. ​Uma comissão de 45 ucranianos foi enviada a Teerã para tratar do caso. Essa equipe conta com especialistas que participaram das investigações sobre o ataque com um míssil russo que derrubou o voo MH17, da Malaysia Airlines, em 2014, no espaço aéreo da Ucrânia.A autoridade de aviação civil iraniana divulgou um comunicado nesta quinta (9) dizendo que, segundo testemunhas, o avião pegou fogo antes de cair, e o incêndio se alastrou rapidamente enquanto ele perdia altitude.De acordo com o relatório, a aeronave teve um problema técnico logo após a decolagem e tentou retornar ao aeroporto antes da queda. No entanto, a falha em questão não foi revelada.Nenhuma comunicação por rádio foi realizada pelo piloto, e a aeronave desapareceu dos radares quando estava a cerca de 2.500 metros de altitude.As duas caixas-pretas foram encontradas. No entanto, a agência de aviação do Irã disse que não irá entregá-las aos EUA nem à Boeing. É comum que o fabricante do avião participe das investigações, de modo a buscar formas de prevenir desastres futuros.