Vídeo: Papa Francisco se irrita e dá tapas em mulher que o puxou no Vaticano

O Papa Francisco se irritou após ser puxado por uma fiel nesta terça-feira (31), na praça de São Pedro, Vaticano. Ele cumprimentava fiéis que estavam reunidos no local.

Uma fiel no entanto, acabou fazendo o pontífice perder a paciência.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece com um sorriso no rosto, cumprimentando os fiéis quando acabou sendo puxado com certa agressividade por uma chinesa, que não o soltou. O Papa então fez uma cara de dor e após não conseguir se soltar, acabou dando dois tapas na mão da fiel, para soltá-lo.

Veja o momento do ocorrido:



O Papa Francisco estava andando normal quando uma senhora começou a puxar ele sem soltar, aí ele ficou bravopic.twitter.com/1HaGAfAKVt — Enzo Gabriel Quadros December 31, 2019

O pontífice estava no caminho para ver o presépio montado na esplanada de paralelepípedos da praça. Ainda não há informações se alguém vai se pronunciar sobre o ocorrido.