Ucrânia troca dezenas de prisioneiros com separatistas pró-Rússia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As autoridades ucranianas e os separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia trocaram neste domingo (29) 196 prisioneiros --a operação representa uma desescalada no único conflito armado ativo da Europa."É maravilhoso, estou muito feliz", disse à imprensa o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, após receber os prisioneiros libertados no aeroporto de Boryspil, perto de Kiev.A troca "corria o risco de fracassar a cada segundo", acrescentou Zelenski, reconhecendo que muitos ucranianos continuam detidos na Rússia e na Crimeia, península ao sul da Ucrânia anexada por Moscou em 2014.Mas o gesto deve ajudar a criar confiança entre os dois lados, que estão discutindo sobre como implementar um acordo de paz após a morte de mais de 13 mil pessoas em um conflito que começou há cinco anos, semanas depois de a Rússia anexar a Crimeia.Junto com o Zelenski, vários familiares receberam com flores e balões 76 ucranianos libertados --12 militares e 64 civis--, incluindo dois jornalistas colaboradores do serviço ucraniano da rádio americana RFE/RL, Stanislav Aseiev e Oleg Galaziuk, detidos havia dois anos."Dizer que estou contente é pouco", afirmou Ievguen, de cerca de 20 anos. "Sabia que voltaria para a Ucrânia e que voltaria a ser livre", acrescentou, após chegar ao aeroporto onde muitos familiares choravam e se abraçavam.Quatro prisioneiros soltos a pedido de Kiev decidiram ficar na zona separatista para encontrar suas famílias.Por sua parte, os separatistas pró-Rússia das repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk disseram às agências de notícias russas que receberam respectivamente 120 de seus prisioneiros, incluindo cidadãos russos e um brasileiro.Segundo o jornal russo Novaya Gazeta, o brasileiro seria Rafael Lusvarghi, preso por lutar com rebeldes pró-Rússia. Ele foi capturado por nacionalistas ucranianos escondido em um mosteiro de Kiev, em maio do ano passado.Quatorze pessoas que foram libertadas a pedido dos rebeldes decidiram ficar no território sob controle de Kiev, segundo as autoridades ucranianas.Tanto o presidente russo, Vladimir Putin, quanto a chanceler alemã, Angela Merkel --que mediaram as negociações de paz na França, no início de dezembro--, celebraram a "troca positiva de detidos", segundo comunicado da presidência russa.De acordo com Berlim, Merkel e o presidente francês, Emmanuel Macron, que também defendeu a aproximação, teriam celebrado este "gesto humanitário" que servirá para "restabelecer a confiança" entre as partes.A embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia elogiou o intercâmbio em uma rede social, reconhecendo que "a agressão contínua da Rússia deixa a liderança da Ucrânia com opções difíceis".O líder dos rebeldes de Lugansk, Leonid Passechnik, comemorou "uma nova vitória" em um tuíte. Os últimos libertados pelos pró-russos desceram do ônibus aos gritos de "Glória à Ucrânia!", segundo jornalistas da AFP no local.Esta é a primeira troca direta entre beligerantes desde dezembro de 2017. Naquela ocasião, a Ucrânia entregou cerca de 300 cativos em troca de cerca de 70 pessoas.Em setembro, a Rússia e a Ucrânia também trocaram dezenas de prisioneiros.As relações entre os dois países também mostraram sinais de melhora em outras áreas, como no setor de gás, onde Kiev e Moscou estão discutindo novos contratos.O ex-comediante Volodimir Zelenski obteve uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais em abril, prometendo encerrar o conflito e trazer prisioneiros para casa.