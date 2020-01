Trump pede que Irã deixe grupos de direitos humanos fiscalizarem protestos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o governo do Irã permita que grupos de direitos humanos monitorem os protestos que acontecem no país após o reconhecimento de que as forças armadas iranianas derrubaram um avião ucraniano.

Pelo Twitter, Trump manifestou apoio ao "corajoso e sofrido povo" do Irã neste sábado, após centenas se reunirem em universidades em Teerã para protestar a admissão tardia do governo de acidentalmente derrubar o avião, matando todos os 176 passageiros a bordo.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também foi ao Twitter para manifestar seu apoio ao povo iraniano e criticar o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e "as mentiras, a corrupção e a inaptidão do regime".

Os manifestantes exigiram a remoção e o julgamento dos envolvidos no ataque ao avião. A polícia interferiu nas manifestações.