Trump erra estado do time vencedor do Super Bowl e vira alvo de piadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump cometeu um gafe ao parabenizar o estado do Kansas pela vitória do time Kansas City Chiefs no Super Bowl, na noite de domingo (2).Apesar do nome, Kansas City fica no Missouri. A cidade está ao lado da divisa com o estado do Kansas. A confusão é frequente, mas gera revolta nos moradores locais, segundo a CNN."Parabéns ao Kansas City por um grande jogo, e um fantástico retorno, sob imensa pressão. Vocês representaram muito bem o grande estado do Kansas e, de fato, os Estados Unidos inteiros. Nosso país está ORGULHOSO DE VOCÊS", tuitou Trump.O presidente apagou o tuíte alguns minutos depois e repostou a mesma mensagem, citando o estado do Missouri.Apesar da correção, centenas de usuários perceberam o erro e fizeram piadas e críticas ao presidente, por desconhecer a geografia do país que governa e por não saber sobre a origem dos times que disputavam o torneio.Vários deles postaram mapas alterados a caneta, numa referência à um mapa apresentado por ele no ano passado, no qual a rota de um furacão havia sido alterada à mão.O Kansas City Chiefs venceu a final do torneio nacional de futebol americano no domingo contra o San Francisco 49ers, por 31 a 20. O time não conquistava o Super Bowl há 50 anos.