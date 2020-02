Trump é recebido em estádio por mais de 100 mil pessoas na Índia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi saudado por mais de 100 mil indianos no maior estádio de críquete do mundo nesta segunda-feira (24), em visita à Índia. Em seu maior evento já realizado no exterior, ele prometeu um "acordo comercial incrível" e "o equipamento militar mais temido do planeta" ao país asiático.Indianos usaram máscaras de papel-cartão de Trump e chapéus com a frase "Namastê Trump" para recebê-lo no novo estádio, que fica perto de Ahmedabad. A região, no oeste do país, é o berço político do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi."Você prestou uma grande honra ao nosso país. Nós vamos lembrar de você para sempre. De hoje em diante, a Índia terá sempre um lugar especial em nossos corações", disse Trump."A relação entre Índia e Estados Unidos não é apenas a de mais um sócio. É uma relação muito mais profunda e maior", respondeu Modi ao americano.Trump disse que os dois países assinarão acordos na terça (25). A Índia irá adquirir 24 helicópteros militares, em um gasto que ficará em torno de US$ 2,6 bilhões e deve definir os EUA como seu parceiro prioritário de defesa. Desde a Guerra Fria, a Índia obtinha equipamentos russos.As arquibancadas do estádio Sardar Patel estavam lotadas quando os dois líderes chegaram ao local. As filas para entrar começaram durante a madrugada. Mas o forte calor durante a tarde provocou o abandono de quase metade dos espectadores antes do fim do discurso de Trump. O presidente ficou atrás de paredes de vidro blindado.O comício "Namaste Trump" no estádio de críquete foi a resposta de Modi a um evento similar organizado em setembro em Houston, nos Estados Unidos, com o lema "Howdy Modi".Trump iniciou a visita em Gujarat, no oeste da Índia, rico estado natal de Modi, que ele governou por muitos anos.O presidente americano visitou o ashram, um local de meditação, de Gandhi e percorreu de limusine diversos pontos da cidade de Ahmedabad, decorados com imensas faixas de boas-vindas. Muitos indianos acenaram para o presidente americano durante o trajeto.Em seguida, Trump seguiu de avião para Agra, onde visitou o Taj Mahal com sua esposa Melania, antes de viajar para Nova Déli, onde ocorrerão reuniões e a assinatura de acordos.Analistas não aguardam grandes anúncios durante a visita. Os dois países estão em uma guerra comercial desde o ano passado e no momento não se espera um novo acordo comercial.Washington critica o tradicional protecionismo comercial indiano e considera que as empresas americanas não têm acesso suficiente ao mercado do país asiático.Um dos poucos países onde Trump tem aprovação de mais de 50%, a Índia tem reforçado sua relação com os EUA nos últimos anos.Modi, um nacionalista que foi reeleito em 2019 e levou o país para a direita, implantou políticas apontadas como autoritárias e preconceituosas contra etnias. Ele realizou o evento para Trump como forma de mostrar que é um líder global. Já funcionários dos EUA descreveram a visita do líder americano como uma forma de tentar conter a influência da China no país.Para os dois líderes é uma distração bem-vinda. Trump quer mudar de assunto depois do julgamento de impeachment, e Modi enfrenta protestos sobre uma nova lei de cidadania contrária aos muçulmanos que exacerbou as tensões entre a maioria hindu e a minoria muçulmana da Índia.