Três foguetes caem perto da embaixada dos EUA no Iraque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três foguetes atingiram as proximidades da embaixada norte-americana em Bagdá, neste domingo (16), no 19º ataque contra os americanos no Iraque desde outubro do ano passado. A informação é do Exército iraquiano.Outro foguete causou danos materiais em um centro de apoio logístico de Hash al-Shaabi, uma coalizão de milícias favoráveis ao Irã integrada às forças de segurança, completou o Exército local.Até o momento, porém, o porta-voz da operação militar americana, coronel Myles B. Caggins III, confirmou apenas o bombardeio na base logística.Os ataques não deixaram vítimas, de acordo com fontes iraquianas e da coalizão.Cerca de 5.200 soldados americanos estão no Iraque junto às forças locais.