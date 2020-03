O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Branca informou na noite desta sábado (14) que o teste de coronavírus do presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, deu negativo.

Na sexta-feira (13), o presidente americano recuou e informou que tinha sido testado pelos médicos da Casa Branca. Inicialmente, Trump minimizou o risco de ter contraído a doença, e que se fizesse o exame, não seria pelo contato com o presidente Jair Bolsonaro e as autoridades brasileiras no último sábado (7).

Após encontro de Bolsonaro com Trump, foi divulgado que quatro pessoas que acompanharam o presidente brasileiro testaram positivo para o coronavírus. O secretário de Comunicação do Planalto, Fabio Wajngarten, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a advogada do presidente, Karina Kuka, e o indicado a embaixada do Brasil nos EUA, o diplomata Nestor Forster.