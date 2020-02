Terremoto na fronteira da Turquia com Irã deixa nove mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos nove pessoas morreram e 50 ficaram feridas no sudeste da Turquia neste domingo (23), após um terremoto de magnitude 5,7, ocorrido próximo à fronteira com o Irã, atingir vilarejos e cidades em ambos os países.O Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC) afirmou que o sismo, que ocorreu às 8h53 no horário local, teve profundidade de 5 km. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos localizou o epicentro 47 km a oeste da cidade iraniana de Khoy, onde as pessoas sentiram o tremor.Segundo o Ministério da Saúde turco, o terremoto causou o colapso de mais de mil prédios no país. As autoridades se empenham no resgate às vítimas presas em escombros e no amparo às famílias desabrigadas —a cerca de 25 km ao sul do epicentro do tremor, foram armadas 25 tendas.No Irã, equipes de resgate foram enviadas para a província de Azarbaijan, no oeste do país, principal área atingida, segundo as autoridades locais.Dez horas após o primeiro terremoto, houve um novo tremor, de magnitude 6,0, mas desta vez sem registro de mortos ou novos desabamentos.A Turquia e o Irã estão entre os países mais propensos a terremotos do mundo. No mês passado, um tremor no leste turco matou mais de 40 pessoas, enquanto outro abalo em solo iraniano causou danos estruturais em casas sem deixar mortes.