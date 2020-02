Senado italiano autoriza julgamento de ex-ministro ultranacionalista

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - O Senado italiano autorizou nesta quarta (12) o julgamento do líder de direita radical e ex-ministro Matteo Salvini sob acusação de sequestro de imigrantes.Em julho de 2019, ele impediu o desembarque de centenas de imigrantes resgatados de um naufrágio ao tentarem atravessar o mar Mediterrâneo vindo da Líbia.O navio italiano Gregoretti ficou vários dias na costa da Sicília, sem poder atracar.Salvini é o político mais estridente do partido ultranacionalista Liga e tem na campanha contra a imigração sua principal bandeira.Se for condenado, Salvini pode ficar inelegível e pegar até 15 anos de prisão.A decisão do Senado (cujos números finais são esperados para cerca de 15h, no horário do Brasil) é o segundo revés de Salvini em menos de um mês.No final de janeiro, ele teve seu candidato derrotado em uma virada eleitoral na região da Emilia Romagna.Nesta quarta-feira, votaram pela queda da imunidade também senadores do partido 5 Estrelas, que no passado apoiava a política pró-imigração do ministro da Liga.Ao jornal italiano Corriere della Sera, o senador Mattia Crucioli justificou a mudança de posição dizendo que, "no caso do navio Gregoretti, foram colocados em risco os direitos constitucionais à saúde, à vida e à dignidade humana".O próprio Salvini havia declarado no começo deste ano que queria ir a julgamento. Segundo alguns analistas, porém, essa era uma estratégia para aparecer como vítima e atrair votos na eleição da Emilia Romagna.Após a votação, ele afirmou estar "tranquilo e orgulhoso" de suas decisões e pronto a repeti-las "assim que voltar ao governo".O voto do Senado era necessário porque, assim como no Brasil, ministros têm imunidade em acusações baseadas em ações tomadas quando estavam em exercício do cargo.A imunidade havia sido cancelada por uma comissão em janeiro, decisão que agora foi ratificada pelos senadores.O líder ultranacionalista deve enfrentar um novo pedido de quebra de imunidade no final deste mês, por motivo semelhante: impedir o atracamento do navio Open Arms, que carregava imigrantes.