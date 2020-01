Sauditas retiram militares dos EUA após ato na Flórida ser considerado terrorista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (13) que a Arábia Saudita receberá de volta 21 cadetes do reino que faziam treinamento na Flórida, devido a um ataque efetuado por um membro do grupo que foi confirmado agora como atentado terrorista.No dia 6 de dezembro, o militar saudita Mohammed al-Shamrani, 21, matou três pessoas e feriu outras oito na base naval e aérea de Pensacola, no norte da Flórida, e foi morto em seguida. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, confirmou nesta segunda-feira que se tratou de um ato terrorista e que o autor do crime foi "motivado por ideias extremistas".Segundo o procurador-geral, não há evidências de que ele tenha recebido ajuda dos outros cadetes ou de que algum deles tivesse conhecimento prévio do ataque, e nenhum deles está respondendo a processos na Justiça.Mas Barr afirma que, dos 21 expulsos, "17 tinham conteúdo anti-americano e extremista nas redes sociais" e "'15 indivíduos, incluindo os 17 mencionados, também tinham tido contato com pornografia infantil".O ataque complicou as relações entre Washington e Riad em um momento de tensão com o Irã, rival regional da Arábia Saudita.Barr afirmou que é Arábia Saudita que os militares estão sendo retirados pela Arábia Saudita, e não expulsos formalmente pelos EUA, e acrescentou que autoridades sauditas disseram que consideram abrir um processo criminal contra eles.O procurador-geral afirmou que os cadetes vão receber baixa do seu plano de estudos na academia militar americana e voltarão à Arábia Saudita ainda nesta segunda-feira.Segundo as autoridades, em 11 de setembro de 2019, completados 18 anos dos atentados terroristas nos Estados Unidos, al-Shamrani publicou uma mensagem nas redes sociais na qual dizia "a contagem regressiva começou".Além disso, o extremista teria publicado nas redes sociais outras mensagens depreciativas sobre os EUA e os israelenses.A base de Pensacola, perto da fronteira da Flórida com o Alabama, é um importante local de treinamento para a Marinha e sede de seu esquadrão de voo acrobático, o Blue Angels (anjos azuis). A base emprega mais de 16 mil militares e 7.400 funcionários civis, de acordo com seu site.Após o atentado, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o rei Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, da Arábia Saudita, havia lhe telefonado para oferecer condolências às vítimas."O rei disse que o povo saudita está muito irritado com as ações bárbaras do atirador, e que essa pessoa de forma nenhuma representa os sentimentos do povo saudita, que ama o povo americano", escreveu o republicano em uma rede social.