Repressão a protestos no Iraque deixa um morto e 25 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos um manifestante morreu e outros 25 ficaram feridos durante confrontos com forças de segurança nesta sexta-feira (17) em Bagdá, informaram fontes médicas e de segurança.



O conflito ocorreu quando um grupo de manifestantes tentou cruzar uma ponte sobre o rio Tigre, no centro da capital iraquiana, e foi reprimido pelos agentes.



A polícia de choque lançou bombas de gás lacrimogêneo e um manifestante atingido no peito por um desses artefatos morreu, disseram fontes médicas e de segurança a agências de notícias.



Desde 1º de outubro, o Iraque vem sendo sacudido por um amplo movimento de protesto contra os dirigentes do país, acusados de corrupção e incompetência.



Os protestos são duramente reprimidos e já deixaram 460 mortos -quase todos manifestantes- e mais de 25 mil feridos.



A ponte fica próxima à praça Tahrir, onde milhares estão acampados há meses, e o acesso à passagem tem sido restringido por autoridades.



"Sabotadores atacaram as barricadas na área da ponte Sinak e forças de segurança estão usando métodos não letais para pará-los há horas", disse um porta-voz do primeiro-ministro.



Apesar de o movimento ter se reduzido recentemente, os manifestantes voltaram às ruas na semana passada, determinados a manter suas reivindicações, apesar de a atenção ter se voltado para a ameaça de um conflito entre Irã e Estados Unidos, após Donald Trump ter ordenado a morte de um general iraniano em um aeroporto do Iraque.



Na última sexta-feira, homens armados mataram dois jornalistas locais que cobriam protestos na cidade de Basra, no sul do país.

