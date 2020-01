Queda de avião que combatia incêndio florestal na Austrália deixa 3 mortos

Três pessoas morreram nesta quinta-feira, 23, em um acidente com um avião-tanque que combatia os incêndios florestais que atingem a Austrália. Autoridades perderam contato com a aeronave, um Hércules C-130, enquanto ela sobrevoava a área de Snowy Monaro, ao sul de Camberra. Com o acidente, subiu para 32 o total de mortes pelos incêndios em todo o país, que desde setembro devastaram uma área de 180 mil quilômetros quadrados. Ainda nesta quinta-feira, autoridades australianas anunciaram fechamento e cancelamento de todos os voos que partem e chegam ao aeroporto de Camberra, por conta de um foco de incêndio nas proximidades. Não há previsão de reabertura. (Com agências internacionais).

