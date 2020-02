Progressista, líder do Sinn Féin ajudou a rejuvenescer seu partido

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - Nascida numa família progressista de classe média em Dublin, Mary Lou McDonald vem de uma geração que não participou dos conflitos armados. Sua carreira começou pelo partido de seus pais, o Fianna Fail, agremiação de origem nacionalista rotulada como de centro-esquerda.Em 1989, aos 30, filiou-se ao Sinn Féin, um ano após o acordo que restabeleceu a paz na Irlanda do Norte.Gerry Adams, que liderava o partido desde 1983, identificou rapidamente seu potencial para reformar a imagem da sigla, desgastada pela violência das décadas de 1970 a 1990.Seu bom desempenho no rádio e na TV ajudou a afastar o estereótipo do militante republicano: homem, de 65 anos, sotaque do norte e passado nebuloso.Desde que assumiu a presidência da legenda, em 2018, enfrentou duas derrotas; na eleição presidencial daquele ano, o Sinn Féin levou só 6% dos votos; em 2019, perdeu assentos no Parlamento Europeu e metade dos postos nas disputas eleitorais locais.Na reviravolta registrada neste ano, Mary Lou reorientou a campanha para temas sociais e foi capaz de aplacar eleitores normalmente receosos das políticas do Sinn Féin. AESPENTENDAO que é IRA?Sigla em inglês de Exército Republicano Irlandês. O nome foi usado por grupos paramilitares desde o começo do século 20, primeiro em combate pela independência irlandesa e depois em ações pela unificação das IrlandasQual a ligação entre Sinn Féin e IRA?Historicamente houve diferentes graus de ligação entre grupos do partido e dos movimentos paramilitares. A atual formação do Sinn Féin ("nós mesmos", em irlandês) se consolidou a partir de 1969 como braço político do IRA Original, uma subdivisão do IRA formada em 1921 para combater o tratado anglo-irlandêsAinda há movimentos terroristas?Em 1998 foi firmado um acordo de paz que mantém a Irlanda do Norte ligada ao Reino Unido. Em 2011, uma facção do IRA declarou a intenção de retomar ações hostis e assumiu a autoria de ataques e assassinatos políticosO que aconteceu nas eleições?Pela primeira vez em cem anos, o Sinn Féin obteve a maior parcela de votos (24,5%), deixando em terceiro lugar o partido do premiê Leo Varadkar, o Fine Gale (20,8%). O Fianna Fáil, que formava uma aliança com o Fine Gale, ficou em segundo, com 22,1% dos votos. Para chegar ao governo, o Sinn Féin terá que fazer coligações.Um governo do Sinn Féin defenderá a unificação?A presidente do partido declarou que convocará um referendo nos próximos cinco anos. Pelo acordo de paz, a unificação depende de aprovação da maioria dos eleitores das duas partes da ilha