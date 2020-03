Tempos amargos

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - Dominic Cummings, o mais próximo conselheiro de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, ficará em autoislamento por sete dias, após sentir neste final de semana sintomas de infecção pelo novo coronavírus.

Commings foi o ideólogo da campanha vitoriosa pelo brexit, em 2016, e criou tanto o slogan "Take back control", usado no referendo, quanto o "Let's brexit done" das eleições nacionais do ano passado.

Desde a última sexta (27), quando o próprio Boris entrou em autoisolamento após ter o contágio confirmado em teste, dois outros membros de sua equipe mais próxima informaram ter contraído o vírus: o secretário da Saúde, e o principal estrategista médico, Chris Whitty.