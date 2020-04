Primária democrata em Wisconsin deve ocorrer na 3ª feira, mesmo com pandemia

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

A primária eleitoral marcada para esta terça-feira no Estado do Wisconsin deve seguir adiante como planejado, mesmo em um quadro de combate à pandemia de coronavírus nos Estados Unidos. O evento deve ocorrer após o Legislativo estadual, controlado pelo Partido Republicano, não adotar nenhuma medida após o pedido do governador Tony Evers para impedir a votação pessoal e permitir que todos pudessem se manifestar nas prévias por meio de cartas.

Neste domingo, o democrata Evers se manifestou pelo Twitter para dizer que o Estado foi alvo de uma declaração de desastre por causa da pandemia de coronavírus, a fim de liberar recursos. No sábado, ele criticou os republicanos do Legislativo local por "ignorar a urgência desta crise de saúde pública", dizendo que "ninguém deve ter de escolher entre a saúde e seu direito ao voto". Poucos dias atrás, porém, Evers ainda defendia a realização da primária democrata no dia 7 em seu Estado, mas sugeriu a mudança de método diante da piora no quadro de disseminação do vírus.