Portugal legaliza eutanásia, mas tema pode ir parar na Justiça

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - O Parlamento de Portugal aprovou, na tarde desta quinta-feira (20), a legalização da eutanásia no país.A aprovação do projeto pelos deputados portugueses, no entanto, ainda não é garantia de que a interrupção voluntária da vida venha a ser efetivamente implementada.Para entrar em vigor, a lei da eutanásia precisa ser sancionada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Por ser católico praticante e publicamente defensor de medidas pró-vida, há especulações de que o chefe de Estado poderia vetar a lei.Os deputados têm votos suficientes para derrubar um eventual veto político do presidente, mas ainda há margem na Justiça para impedir a eutanásia.O presidente ou um deputado da oposição poderiam pedir que a lei recém-aprovada seja apreciada pelo Tribunal Constitucional, colegiado superior que tem poder de declarar o projeto como inconstitucional, inviabilizando então sua implementação.Embora os juízes do TC sejam considerados com uma inclinação mais à esquerda, uma eventual avaliação da lei da eutanásia é considerada como imprevisível por especialistas.Os deputados ainda precisam consolidar o que foi aprovado. Em linhas gerais, foram descriminalizados no país a eutanásia e o suicídio assistido para cidadãos portugueses e estrangeiros residentes no país.É preciso ser maior de idade e estar consciente e lúcido para fazer o pedido de morte assistido. Estão englobadas doenças e lesões incuráveis e definitivas, que causem sofrimento duradouro e insuportável. Doenças mentais não estão incluídas entre as moléstias aptas aos pedidos de eutanásia.Os casos precisam ser avaliados por pelo menos dois médicos, incluindo um especialista na doença que justifica o pedido de eutanásia. Se houver um parecer favorável, o caso avança para uma comissão de verificação e bioética.Os pacientes também são obrigados a reiterar, mais de uma vez, o desejo pela morte assistida.Desde que a Assembleia da República iniciou as discussões sobre a eutanásia -um projeto de lei sobre o tema havia sido reprovado em 2018 por apenas cinco votos de diferença-, diversos movimentos a favor e contra a medida se formaram no país.Contrária a eutanásia, a Federação Portuguesa pela Vida está organizando uma petição virtual de um referendo sobre o tema. Segundo a organização, o grupo já reuniu mais de 40 mil assinaturas a favor da medida.A Igreja Católica, muito influente no país, também tem se mobilizado para pressionar os deputados a proporem um referendo. Nas últimas semanas, o tema foi recorrente nas igrejas e diversas autoridades eclesiásticas se manifestaram publicamente -e em reunião com políticos- sobre o tema.Uma pesquisa de opinião feita pelo jornal português Expresso, em 2017, afirmava que 67,7% dos portugueses eram a favor da eutanásia.Apesar da aprovação no Parlamento, a eutanásia recebeu uma série de pareceres desfavoráveis em Portugal.A Ordem dos Médicos -entidade que regular os profissionais no país- manifestou-se contra a morte assistida. Na avaliação do bastonário da ordem, Miguel Guimarães, a descriminalização da eutanásia e do suicídio assistido viola a ética médica e o código deontológico da profissão, uma vez que os profissionais de saúde "estão preparados para salvar vidas."O CNECV (Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida) também deu parecer negativo aos projetos de descriminalização da eutanásia votados nesta quinta-feira no Parlamento português, "por entender que não constituem uma resposta eticamente aceitável para a salvaguarda dos direitos de todos e das decisões de cada um em final da vida, não considerando nem valorizando os diferentes princípios, direitos e interesses em presença, que devem ser protegidos e reafirmados", justifica o órgão.OUTROS PAÍSESNos últimos anos, o tema da eutanásia e do suicídio assistido tem sido debatido com mais ênfase em vários países. Em setembro, a Nova Zelândia terá um referendo sobre a questão.Em linhas gerais, quando se fala de morte assistida, há três classificações técnicas: eutanásia, suicídio assistido e ortotanásia.Atualmente, apenas três países europeus -Holanda, Bélgica e Luxemburgo - permitem a eutanásia ativa.Na eutanásia, o procedimento de por fim à vida é realizado por um médico. No suicídio assistido, o paciente é acompanhado por um profissional de saúde, mas quem toma a ação que leva à morte -como tomar um fármaco ou desligar um aparelho- é o próprio doente.Na ortotanásia, os médicos suspendem procedimentos artificiais que prolonguem a vida dos pacientes em fase terminal. Este tipo de ação é permitido no Código Penal brasileiro.Atualmente, apenas três países europeus -Holanda, Bélgica e Luxemburgo - permitem a eutanásia ativa. Na Suíça, o suicídio assistido é legalizado.Na vizinha Espanha, a descriminalização foi aprovada pela Câmara e será discutida em breve no Senado. Os médicos do país já se posicionaram favoráveis à medida.A Holanda foi pioneira na aprovação de uma lei da eutanásia. A legislação entrou em vigor em 2002 e diz que os pacientes que desejam encerrar suas vidas devem estar em sofrimento físico ou mental insuportável.É obrigatório haver o parecer de pelo menos dois médicos. Menores a partir dos 12 anos podem pedir a eutanásia, mas é obrigatório o consentimento dos pais até os 16 anos.A Bélgica permite a eutanásia desde meados de 2002 e, em 2014, alargou a possibilidade também a menores de qualquer idade, desde com autorização de seus representantes legais.Em Luxemburgo, a primeira lei que descriminaliza a eutanásia é de 2009. Apenas adultos podem requisitar o procedimento. Meno não estando doentes, os cidadãos do país podem deixar por escrito, em documento datado e assinado, seu desejo de passar pelo procedimento, discriminando em que circunstâncias e condições gostariam de dar fim às suas vidas.EUTANÁSIA NA EUROPA- Holanda, Bélgica e LuxemburgoPermitem eutanásia ativa (alguém ajuda a pessoa a morrer).- Suíça e SuéciaAutorizam apenas suicídio assistido.- Alemanha, Áustria, Dinamarca, França, Hungria, Noruega, República ChecaLiberam a eutanásia passiva: pacientes podem escolher encerrar tratamentos e auxílios para prolongar a vida em casos de doenças incuráveis.- EspanhaAprovou a eutanásia na Câmara neste mês. Tema agora vai ao Senado.