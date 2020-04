Peru alternará homens e mulheres nas ruas para diminuir circulação

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente do Peru, Martín Vizcarra, endureceu ainda mais a quarentena imposta no país para conter a pandemia da Covid-19, proibindo que homens e mulheres saiam juntos para fazer as compras de comida ou remédios –únicos casos em que é permitido sair de casa. O mandatário quer evitar que casais usem a ocasião para fazer passeios mais longos.

A nova regra estabelece que homens podem sair nas segundas, quartas e sextas, e as mulheres, nas terças, quintas e no sábado. E que no domingo deve-se evitar sair completamente, salvo em caso de emergência.

A quarentena no Peru estará vigente até o próximo dia 12 de abril, mas poderá estender-se caso as autoridades sanitárias considerem necessário.

Sobre a comunidade e os casais LGBT, não há uma regra específica, mas Vizcarra disse ter dado ordens para que não exista discriminação nem homofobia. "As Forças Armadas e a polícia têm instruções de não ter atitudes homofóbicas, nosso governo é inclusivo", disse, em uma entrevista coletiva, em Lima, nesta quinta-feira (2).

Além da quarentena, há toque de recolher durante a noite e as fronteiras do país estão fechadas. Até o momento, o Peru tem 1.414 casos confirmados e 55 mortos.