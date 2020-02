Partido de Merkel sai derrotado de eleição de Hamburgo, na Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os eleitores da cidade alemã de Hamburgo puniram os conservadores do partido de Angela Merkel neste domingo (23), empurrando-os para o terceiro lugar, e expulsaram os ultradireitistas da Alternativa para Alemanha (AfD, de extrema direita) do parlamento regional, segundo as primeiras pesquisas.A CDU (Conservadores Democratas Cristão), que busca um líder e uma linha consistente depois que a sucessora de Merkel jogou a toalha em meados de fevereiro, teve cerca de 11% dos votos, em comparação com os 15,9% da última eleição em 2015, segundo a rede pública ARD. Foi o segundo pior resultado de todos os tempos para o partido conservador, depois dos 9% que obteve em 1951 na cidade-estado de Bremen.Os social-democratas, que perdem fôlego em todo o país, ficaram com 37,5% dos votos. Foi uma queda de cerca de 7 pontos em relação a 2015, mas ainda é o partido mais forte de Hamburgo, tradicionalmente um reduto de centro-esquerda.Depois deles vieram os verdes, que passaram de 12,3% para mais de 25% dos votos, refletindo a onda ambiental que percorre o país desde as eleições europeias de maio de 2019, com a preocupação com o clima como pano de fundo.A grande derrotada foi a AfD, partido de ultradireita, que, segundo as pesquisas, ficou abaixo dos 5% necessários para entrar na Câmara regional, o que significaria deixar o parlamento regional depois de se estabelecer em 2014 em 16 assembleias de todo o país."Os nazistas saíram", gritaram simpatizantes dos social-democratas e dos verdes enquanto comemoravam na cidade do norte da Alemanha."Para nós na CDU, este é um resultado amargo nas eleições", disse o primeiro-ministro da sigla no estado de Schleswig Holstein, Daniel Guenther.A votação na próspera Hamburgo, embora não seja muito representativa para o país como um todo, com seus 1,3 milhão de eleitores com mais de 16 anos e que geralmente votam na centro-esquerda, ocorre em meio à crise de identidade do partido de Merkel.Chanceler por quase 15 anos, ela disse que não concorrerá novamente nas próximas eleições federais, previstas para outubro de 2021.Há duas semanas, a líder da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, que vinha sendo preparada para suceder a chanceler, anunciou que ficaria de fora do pleito. A CDU planeja anunciar um candidato a essa sucessão nesta segunda-feira (24).