Papa Francisco dá tapa na mão de mulher ao ser agarrado no Vaticano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco foi surpreendido e agarrado nesta terça-feira (31), enquanto cumprimentava fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.Após dar as mãos para dezenas de pessoas, o pontífice foi puxado pelo braço por uma mulher que percebeu que ele se afastava da multidão que esperava para vê-lo. Em reação, o papa tentou desvincilhar-se dando um tapa nas mãos da mulher e demonstrando descontentamento com a ação.O momento foi registrado em vídeo, que circulou durante esta terça na internet, sendo comentado -e, inclusive, tornando-se meme- especialmente no Twitter.Segundo informações da Reuters, a mulher fez o sinal da cruz quando o papa se aproximou dela. Ela também disse algo para Francisco, mas não é possível ouvir com clareza do que se trata.Nesta terça, o papa celebrou a última missa do ano e visitou o presépio instalado na Praça de São Pedro.