Oposição denuncia ataques de milícias e cerco militar a parlamento na Venezuela

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Deputados venezuelanos denunciaram nesta quarta-feira (15) um cerco de militares à sede do parlamento em Caracas, além de agressões de milícias apoiadoras do regime de Nicolás Maduro a seus carros nos arredores do edifício."O regime volta a militarizar o Palácio Federal Legislativo para impedir sessão da Assembleia junto aos professores venezuelanos", diz um post publicado pela conta oficial do parlamento no Twitter, que traz fotos de soldados na entrada do prédio.Em seguida, foram publicadas fotos de civis armados que, segundo o post, são paramilitares ligados ao governo e também vigiavam a área, além de uma imagem de dezenas de motocicletas que pertenceriam a esses coletivos.O Centro de Comunicação Nacional, ligado ao opositor Juan Guaidó, noticiou que estavam ocorrendo ataques a jornalistas e deputados que se dirigiam à Assembleia.Um vídeo mostra o carro pertencente a Guaidó sendo atacado com um cone por um homem. Em seguida, outro homem joga um objeto, que quebra o vidro do veículo -onde, segundo o post, estavam outros parlamentares.A deputada Delsa Solorzano tuitou :"Estão disparando no nosso carro". Renzo Prieto, outro deputados, escreveu: "Nesse momento nos disparam nas aforas do Palácio Legislativo da nossa Assembleia Nacional".Foram publicadas fotos que seriam dos veículos atacados pelas milícias.O país vive um impasse em relação ao comando da Assembleia Nacional, com o regime de Nicolás Maduro e a oposição realizando eleições separadas que terminaram por apontar duas pessoas diferentes para comandar a Casa em 2020.O ditador anunciou que o deputado Luis Parra como novo líder, após uma votação realizada com a sede do Legislativo cercada pela polícia e que membros da oposição chamaram de um "golpe parlamentar" do regime.Horas depois, a oposição fez uma sessão alternativa com a presença de cem deputados e reelegeu Juan Guaidó como presidente da Casa.No último dia 7, já havia ocorrido um embate entre os chavistas e a oposição na sede do parlamento. Guaidó foi proibido de entrar na Assembleia, bateu boca com militares e, após algum tempo, forçou sua entrada no local.Lá dentro, conseguiu formalizar os cem votos favoráveis à sua reeleição e fazer novamente o juramento como líder do parlamento por mais um ano.