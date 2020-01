Netanyahu pede imunidade ao Parlamento contra acusações de corrupção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, pediu nesta quarta-feira (1º) que o Parlamento do país lhe conceda imunidade contra as três acusações de corrupção que ele enfrenta.Embora o premiê não tenha maioria na Casa para aprovar a requisição, os processos contra ele deverão ficar parados até que os deputados decidam o assunto, o que só deve acontecer após a eleição legislativa marcada para 2 de março.Com isso, Netanyahu praticamente afasta o risco de ter que enfrentar um julgamento em plena campanha eleitoral --a terceira do país em 11 meses.O país enfrenta um impasse político desde a eleição de abril de 2019, que resultou em Parlamento dividido entre a coalizão conservadora do premiê e o grupo de centro-esquerda que apoia o ex-general Benny Gantz.Como nenhum dos dois conseguiu formar uma maioria na Casa, novas eleições foram realizadas em setembro. O resultado, porém, foi parecido, mantendo a divisão.Após novas negociações também fracassarem, um novo pleito foi convocado para 2 de março de 2020 --enquanto isso, Netanyahu permanece no comando do país.Primeiro-ministro mais longevo da história israelense, ele tem visto sua liderança ser cada vez mais questionada e teve que enfrentar uma disputa interna dentro de sua sigla, o Likud, para ser o candidato no próximo pleito.Apesar de ter vencido o embate interno com facilidade, há dúvidas se Netanyahu conseguirá obter a tão sonhada maioria parlamentar na próxima eleição, em parte por causa das acusações que pesam contra ele.Em novembro o premiê foi oficialmente indiciado por recebimento de propina, fraude e quebra de confiança em três investigações separadas -ele não é obrigado a se afastar do cargo durante o processo.A primeira apura se ele teria concedido benefícios no valor de US$ 500 milhões (R$ 2 bilhões) à empresa de telecomunicações Bezeq, a maior do país, em troca de uma cobertura favorável de seu governo no site de notícias Walla, de propriedade do ex-presidente da companhia.Nos outros dois casos, ele é acusado de aceitar presentes de bilionários, como charutos e bebidas, no valor de US$ 264 mil (R$ 1,06 milhão), e de oferecer vantagens ao jornal Yedioth Ahronoth (o mais vendido no país), também em troca de uma cobertura positiva.Netanyahu, que nega todas as acusações e afirma ser vítima de uma "caça às bruxas", tinha declarado nos últimos meses que não pretendia pedir a imunidade ao Parlamento.Mas nesta quarta, último dia do prazo para fazer o pedido, ele anunciou em um discurso transmitido ao vivo na TV que mudou de ideia. Horas depois seus advogados protocolaram oficialmente a requisição no Parlamento.Em seu discurso, Netanyahu voltou a afirmar que as acusações contra ele tem motivações políticas e que o real objetivo delas é tirá-lo do poder. "Em uma democracia, só o povo deve decidir que vai liderá-lo", disse o premiê, que dominou a vida política israelense na última década.A lei israelense permite que qualquer deputado, incluindo o premiê, peça a imunidade ao Parlamento, mas apenas em algumas situações específicas. No caso de Netanyahu, ele deve argumentar que os procuradores que o acusam não agiram de boa fé durante as investigações.Caberá então a uma comissão do Parlamento decidir se aceita ou não o pedido, que depois precisa ser aprovado por maioria simples na Casa e confirmado pela Suprema Corte. Caso seja aprovado, os processos ficarão parados enquanto NNetanyahu for membro da Casa.Imediatamente após o anúncio do premiê, o líder da sigla nacionalista Israel Nossa Casa, Avigdor Liberman, anunciou que votaria contra a concessão da imunidade, o que na prática significa que o premiê não tem votos suficientes para aprovar a medida.Como a Casa está de recesso até a eleição de março, o assunto só poderá ser decidido após o pleito. Até lá, a lei determina que o processo fique congelado.De qualquer forma, a oposição deverá usar o pedido de Netanyahu para atacá-lo durante a campanha, como já fez Gantz, o principal rival do premiê. "[Netanyahu] esqueceu do principio cívico no qual todos nós fomos educados: que são todos iguais perante a lei", disse ele nesta quarta.