Multidão ataca embaixada dos Estados Unidos no Iraque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, nesta terça-feira (31), em resposta ao bombardeio dos americanos contra a facção pró-Irã Kataib Hezbollah. A ação matou 25 iraquianos no domingo (29).



Forças de segurança iraquianas lançaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão, que estourou vidros das janelas e portas e conseguiu chegar ao primeiro recinto do complexo de alta segurança.



Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, os invasores não entraram nos prédios principais da embaixada, e todos os funcionários estão em segurança. O órgão confirmou que o embaixador, Matt Tueller, não estava no prédio no momento da confusão --ele viajou há mais de uma semana.



Os invasores se retiraram do local e se juntaram a milhares que protestavam do lado de fora atirando pedras e gritando "morte à América".



Os manifestantes vestiam uniformes de combatentes da Kataib Hezbollah, uma coalizão de paramilitares dominada por facções xiitas pró-Irã.



Algumas mulheres com bandeiras iraquianas e forças de mobilização popular também participaram do protesto. Eles exibiam faixas com os dizeres "o Parlamento deve expulsar as tropas dos EUA, se não, as expulsaremos" ou "fechem a embaixada dos EUA em Bagdá". Também gritavam "os EUA são o grande Satanás".



O bombardeio, que Washington ordenou em retaliação pela morte de um empreiteiro americano em um ataque com foguete a uma base no Iraque, alimentou o sentimento antiamericano.



Adel Abdul Mahdi, primeiro-ministro que renunciou no começo de dezembro, pediu que os manifestantes saíssem da área da embaixada.



"As forças iraquianas proibirão estritamente todos os ataques à representação diplomática", disse Mahdi, duas horas após o início do protesto"‹.



Em uma rede social, o presidente Donald Trump acusou o Irã de organizar a invasão.



"O Irã matou um empreiteiro americano e feriu outras pessoas. Respondemos com vigor e sempre iremos responder", disse, em referência à ação do último domingo.



"Agora, o Irã está orquestrando um ataque contra a embaixada dos EUA no Iraque. Eles serão responsabilizados. Esperamos que o Iraque use suas forças de segurança para proteger a embaixada", acrescentou Trump.



Por telefone, líderes iraquianos garantiram ao secretário de Estado, Mike Pompeo, a segurança de funcionários e das instalações, segundo o Departamento de Estado.

