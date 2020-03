Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - A Espanha registrou uma alta de 32% no número de mortos por causa do coronavírus em 24 horas, passando para 1.326 vítimas.

O número de casos aumentou 25%, de 19.980 para 24.980, dos quais 1.612 estão em estado crítico, em unidades de tratamento intensivo.

Madri é a região mais afetada, com 8.921 casos confirmados e 804 mortes, ou 60% dos casos fatais. A cidade transformou quartos de hotéis em UTIs nos últimos dias, mas, ainda assim, não tem conseguido tratar todos os casos.

Até as 9h30 de hoje, a Espanha era o terceiro país do mundo com maior número de casos, atrás de China e Itália, e o quarto em número de mortes, atrás de Itália, China e Irã.