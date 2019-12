Moro é eleito uma das 50 personalidades dos anos 10 pelo Financial Times

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Sergio Moro, foi eleito pelo jornal britânico Financial Times como uma das 50 personalidades que moldaram os anos 2010 ao redor do mundo.Segundo a publicação, o ex-juiz federal foi "ponta de lança de uma investigação de corrupção que balançou o establishment político da América Latina", citando como desdobramentos a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o envolvimento de quatro ex-presidentes do Peru.O jornal lembra que Moro se tornou ministro do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Uma mudança política que lançou dúvida sobre sua independência como juiz, mas que pode prepará-lo para uma corrida presidencial", destaca.Outros atores políticos selecionados pela lista do Financial Times foram chefes de Estado como Emmanuel Macron, Angela Merkel e Vladimir Putin, ex-presidentes como Barack Obama, ativistas como Malala Yousafzai, economistas como Thomas Piketty e o políticos como Nigel Farage, um dos principais defensores do brexit.A segunda década do século 21, escreve o jornal, começou com medidas de austeridade para contrapor a crise econômica e termina com governos populistas e regimes iliberais ao redor do planeta —movimento que se está refletido na lista de personalidades eleitas.Nos últimos anos, ainda segundo a publicação, indivíduos se mostraram capazes de tomar poder de instituições há muito tempo estabelecidas.Na lista correlata das grandes personalidades da década passada, o jornal incluiu o ex-presidente Lula.