Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Hoje foi um dia muito desafiador", escreveu no Facebook Joe Fasula, um dos donos da rede de supermercados Gerriyt's, na noite da última quarta-feira (25).

Isso porque, horas antes, uma mulher havia entrado na unidade do mercado no distrito de Hanover Township, no estado americano da Pensilvânia, e tossido intencionalmente sobre prateleiras de produtos frescos das seções de carnes e de pães da loja.

Embora não não tenha certeza do total das perdas, Fasula estima ter descartado mais de US$ 35 mil (R$ 176 mil, no câmbio atual) em alimentos.

De acordo com o departamento de polícia da cidade, a mulher, que tem 35 anos e se chama Margaret Cisko, dizia estar doente enquanto tossia sobre os alimentos.

Fasula, porém, diz ter poucas dúvidas de que tudo não passou de uma chacota em meio à pandemia de coronavírus e que Margaret, que já seria conhecida pela polícia como um "problema crônico" na comunidade, não está doente.

A mulher foi presa no dia seguinte e recebeu acusações de "ameaça terrorista", "ameaça de usar agente biológico" e "conduta criminosa". Margaret, cuja fiança foi fixada em US$ 50 mil (R$ 251 mil), deve passar por avaliação psicológica e teste para detectar se foi infectada com a Covid-19.

Junto ao inspetor de saúde da cidade, Fasula e outros 15 funcionários limparam e desinfetaram o supermercado, mas ele diz que ficou com "o estômago embrulhado" por ter que jogar tanta comida fora.

O proprietário diz que vai acionar o seguro do supermercado, mas afirma ser muito provável que o incidente se desdobre em um aumento dos preços dos produtos no futuro.

Na quinta-feira (26), ele escreveu uma nova mensagem em seu perfil, dizendo que conseguiu repor todos os produtos com ajuda de moradores locais.