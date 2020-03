Medo do coronavírus atrasa votações da Super Terça no Texas

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

AUSTIN, TEXAS (FOLHAPRESS) - A Super Terça começou com atrasos em votações na região de Austin, na capital do Texas, nesta terça-feira (3).

Juízes e servidores eleitorais alegaram receio de contaminação pelo coronavírus e não compareceram aos locais de votação no Condado de Travis -onde fica Austin.

"As pessoas alegaram medo do coronavírus", disse Victoria Hinojosa, assistente executiva do escritório eleitoral local à NPR, rede pública de rádio dos EUA.

Até agora 11 casos de pessoas contaminadas com o coronavírus foram confirmadas no Texas.

Nenhuma na região de Austin, onde, nesta terça, as autoridades locais informaram que um paciente com sintomas foi submetido a exames para a confirmação ou não do contágio.

Com a falta de servidores, pelo menos dez locais de votação no centro do Texas não puderam ser abertos às 7h no horário local (10h de Brasília). Segundo as autoridades locais, o problema foi resolvido com a realocação de servidores. Nenhum posto de votação deixou de ser aberto.

Na região central de Austin houve filas nos maiores locais de votação --no campus da Universidade do Texas e no centro da cidade. Eleitores demoravam até uma hora para votar.

Assim como em outros 13 estados, o Texas define nesta terça o vencedor da primária democrata.

Bernie Sanders liderava as pesquisas de intenção de votos no estado. Com isso Joe Biden e Mike Bloomberg reforçaram suas campanhas na região nos últimos dias para tentar encurtar a distância.

Em Dallas, Biden anunciou novos apoiadores da sua campanha. Antes rivais no pleito democrata, a senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, o ex-prefeito de South Bend, Pete Buttigieg, e o ex-deputado do Texas Beto O'Rourke endossaram a candidatura do ex-vice presidente dos EUA.