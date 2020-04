Médico, premiê da Irlanda vai trabalhar um dia por semana no combate ao coronavírus

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - Médico de formação, o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, vai voltar a exercer a profissão uma vez por semana para ajudar a combater a pandemia de coronavírus.

Ele deve trabalhar nas triagens por telefone feitas no país com pacientes que apresentam sintomas e julgam estar infectados com o coronavírus.

Varadkar, que trabalhou como médico por sete anos antes de entrar para a política, revalidou sua licença em março, segundo a assessoria do governo.

O pai e uma das irmãs do primeiro-ministro também exercem a medicina, e sua mãe e outra irmã são enfermeiras.

O governo da Irlanda pediu que todos os profissionais da área que estejam fora dos serviços de saúde voltem a clinicar, atraindo milhares de voluntários, segundo jornais irlandeses.

O país tem até este domingo (5) 4.994 casos confirmados e 158 mortes.