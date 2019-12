Maradona visita Fernández na Casa Rosada, grita contra Macri e acena na sacada

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Numa praça de Maio já meio vazia por conta da saída dos portenhos da cidade para as festas de fim de ano, uma imagem surpreendente agitou o centro de Buenos Aires na manhã desta quinta-feira (26).O astro do futebol local - e esquerdista convicto - Diego Armando Maradona, 59, saiu no balcão da Casa Rosada como se tivesse marcado o gol do título de uma Copa ou se tivesse sido eleito. Agitou os braços, fez sinal de positivo com os dedos e surpreendeu turistas e pedestres que passavam por ali.Depois, emendou, aos gritos: "eles não voltam mais!", referindo-se aos macristas, e "que Macri se mude para a Tailândia!". O ex-presidente não é apenas um adversário político para o ex-craque, também foi o responsável por sua saída do Boca Juniors.Além disso, foram inúmeras as ocasiões em que ambos bateram boca em festas da alta sociedade argentina, e a disputa entre eles foi capa de várias revistas, alimentando uma longa novela."A coisa que mais me deu trabalho em todo o meu tempo como diretor do Boca foi lidar com Maradona", disse Macri em 2017, em entrevista a esta repórter.Atualmente técnico no clube Gimnasia y Esgrima La Plata (chegou a pedir demissão, mas voltou atrás em menos de 48h), Maradona visitou o presidente recém-empossado, o kirchnerista Alberto Fernández, e levou a ele camisetas autografadas. Uma delas era do time em que ele jogou e do qual Fernández é torcedor, o Argentinos Juniors, e outra, uma número 10 da seleção argentina, com o seguinte autógrafo: "Para Alberto, com meu coração de povo".