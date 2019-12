Legislação pode erodir pluralismo indiano, diz professora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A legislação que prevê religião como critério para cidadania representa um caminho sem volta para a formação de um "Estado etnonacionalista". É o alerta de Niraja Gopal Jayal, professora do Centro de Estudos do Direito e da Governança da Universidade Jawaharlal Nehru, uma das mais conceituadas da Índia.PERGUNTA - A lei de cidadania e outros itens da agenda nacionalista hindu são a maior ameaça que a democracia indiana já enfrentou?NIRAJA GOPAL JAYAL - Vivemos um momento decisivo da democracia indiana. Houve uma suspensão total da democracia durante o estado de emergência nacional imposto por Indira Gandhi. Mas agora é diferente.O uso de forças policiais e o bloqueio da internet para controlar protestos são uma violação dos direitos civis e políticos. Além disso, está em curso um ataque frontal contra as leis laicas e a Constituição.Ao introduzir a religião como critério para cidadania na Índia, essa legislação pode ser um caminho sem volta para a formação de um Estado etnonacionalista. A Índia está se transformando em uma nação hindu na qual a cidadania se baseia na religião.P. - Os protestos têm força para dissuadir Modi de implementar sua agenda?NGJ - Certamente. São os protestos mais amplos que este governo já enfrentou. E a repressão policial é sem precedentes. Porém, apesar do dano à imagem da Índia, é pouco provável que o governo vá repensar sua agenda.A única medida que poderia aplacar a revolta seria suspender o Registro Nacional de Cidadãos. Mas mesmo que ele não aconteça agora, o governo pode manter isso em banho-maria até as próxima eleição, para manter o eleitorado hindu mobilizado.P. - Por que há protestos generalizados? A vitória avassaladora do BJP na eleição de maio não mostrou que há amplo apoio a Modi?NGJ - A vitória do BJP foi contundente, com 37,4% dos votos, e com maioria expressiva na Câmara baixa do Parlamento.Mas a a magnitude dos protestos em vários estados mostra que a lei despertou reações muito fortes nos jovens. Eles foram para as ruas protestar contra essa política que promove divisão, reúnem-se em locais públicos e leem em voz alta a Constituição, falam sobre democracia.P. - Quais são as próximas medidas da agenda de Modi que causam preocupação?NGJ - A mais preocupante é o Registro Nacional de Cidadãos, que, na realidade, é irmão gêmeo da lei de cidadania. Juntos, os dois vão erodir o alicerce de pluralismo da nação indiana.P. - Até o momento, o sistema de freios e contrapesos do país têm funcionado?NGJ - A confiança no Judiciário e sua independência têm sido corroídas nos últimos anos. E a mídia tradicional tem se rendido a pressões -as grandes empresas donas dos veículos e a preocupação com perda de anúncios são um fator--, embora existam exemplos de jornalismo independente, principalmente online.PCM