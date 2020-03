Brasil acorda da hipnose do falso mito

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Todos os jornais diários em papel da Argentina saíram nesta quinta-feira (19) com a mesma capa.

Dos anti-kirchneristas La Nación e Clarín ao governista e esquerdista Pagina12. Com um fundo azul, publicou-se, em letras brancas: "freamos o vírus entre todos", com o subtítulo: "Viralizemos a responsabilidade".

A decisão foi uma iniciativa da Adepa (Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas).

Na página dois dos jornais, foram publicadas dicas e conselhos para combater o vírus. A campanha, chamada pelo hashtag "#somos responsáveis", continuará, segundo seu presidente, Martín Etchevers.

"Diante do complexo desafio que a sociedade global enfrenta pela pandemia do coronavírus, consideramos importante unir nossas vozes e nossas ações com uma mensagem única e contundente para expressar, junto aos cidadãos de todo o país, a necessidade de um compromisso para a contenção do vírus e para o cuidado das pessoas".