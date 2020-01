Itamaraty diz que Suleimani era general; Bolsonaro nega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty não conseguem chegar a um acordo sobre a patente do comandante iraniano Qassim Suleimani, morto por determinação do presidente americano, Donald Trump, na sexta-feira (3).Bolsonaro afirmou na segunda-feira (6) que Suleimani "não é general". Ele não deu maiores detalhes nem explicou de onde havia tirado a informação."Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, do general lá que não é general e perdeu a vida (Soleimani), não houve... O impacto não foi grande (no preço do petróleo)", disse Bolsonaro, na saída do Alvorada.Já o ministério das Relações Exteriores, em circular telegráfica enviada a diplomatas, chama Suleimani de general."Rogo a vossa excelência não comparecer a nenhuma cerimônia em memória do general Qassim Suleimani, ex-comandante da Força Quds iraniana, e de Abu Mahdi al-Muhandas, ex-chefe da milícia Kataib Hizbullah, nem assinar livro de condolências em suas homenagens", diz a circular.