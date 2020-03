Irã confirma 113 novas mortes pelo coronavírus; total chega a 724

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

O Irã confirmou 113 novas mortes causadas pela pandemia de coronavírus, levando o número de mortos no país pela covid-19 a 724. O número de casos confirmados é de 13.938. A situação iraniana é a pior no Oriente Médio e uma das piores fora da China, onde o vírus emergiu no final de 2019.

Mais cedo, Ali Reza Zali, oficial que lidera a resposta do Irã à pandemia, disse que os hospitais do país podem ficar lotados caso o número de casos siga aumentando no ritmo atual. "Se a tendência continuar, não vai haver capacidade o suficiente", afirmou ele, de acordo com a agência estatal de notícias IRNA.

Estima-se que o Irã tenha cerca de 110 mil leitos hospitalares, 30 mil deles na capital, Teerã. As autoridades prometeram criar clínicas provisórias conforme necessário.

Zali afirmou ainda que muitas das vítimas fatais eram saudáveis, em uma rara admissão por uma autoridade local de que o vírus não é perigoso apenas em pessoas previamente doentes ou mais velhas. As estatísticas do Ministério da Saúde local mostram que 55% dos mortos tinham mais de 60 anos, e que 15% tinham menos de 40.