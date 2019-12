A Suprema Corte da Índia rejeitou na quarta-feira, 18, um apelo para interromper a implementação de uma nova lei de cidadania com base na religião que desencadeou protestos violentos no país, mas disse que realizará audiências sobre a medida no mês que vem.

A Emenda da Lei da Cidadania torna mais fácil para imigrantes não muçulmanos de Bangladesh, Paquistão e Afeganistão que se estabeleceram na Índia antes de 2015 obterem a cidadania. Milhares têm protestado dizendo que a lei é antimuçulmana.

A medida é a mais recente de uma série do governo hindu nacionalista contra os muçulmanos. (com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.