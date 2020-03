Wilson Lima sai do limbo

ASSIS BRASIL, AC (FOLHAPRESS) - Resguardada por militares com máscaras cirúrgicas em ambos os lados, a ponte da Estrada do Pacífico, que une Brasil e Peru, só não está deserta pela presença solitária do caminhoneiro peruano Arturo Palomino, 28.

Desde terça-feira (24), Palomino tenta atravessar de volta para o seu país com uma carga de canos metálicos, mas a aduana peruana nega a entrada, sob a justificativa de que só podem ingressar artigos de primeira necessidade.

Outro problema é que, como já fez o desembaraço na Receita Federal brasileira, tampouco foi autorizado a voltar até um posto de gasolina próximo.

No limbo, Palomino precisa andar por uma picada de 2 km na mata para tomar banho e conseguir comida em Assis Brasil, a pequena cidade fronteiriça do lado brasileiro. O resto do tempo é dividido entre a boleia e uma rede armada sob o caminhão.

"O meu próprio país não me deixa entrar. É desumano, é injusto", afirma Palomino. "Aqui não tenho onde lavar as mãos, onde comer, estou no meio do nada aqui."

O motorista carregou seu caminhão em Cuiabá, a 2.270 km da fronteira -percurso feito em dois dias. O destino final é a cidade andina de Arequipa, a 1.055 km de distância.

Devido ao novo coronavírus, o Peru está com a fronteira fechada desde o dia 15. Nesta quinta-feira (26), o presidente Martín Vizcarra prorrogou o estado de emergência no país até 12 de abril, incluindo os bloqueios fronteiriços.

O Peru tem adotado medidas rígidas contra a pandemia. A mobilidade está bastante restringida, com quase todo o comércio fechado, e já houve 21 mil detenções por desrespeito ao estado de emergência.

O país contabiliza 580 casos confirmados e 9 mortos na manhã desta sexta (27), segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Com relação à fronteira, o decreto presidencial não prevê a restrição de mercadorias, apenas de viajantes.

Em outro trecho, no entanto, a medida determina que só poderão ser transportados pelo país bens de primeira necessidade, como alimentos e produtos farmacêuticos.

Palomino afirma que, nos dias em que está parado sobre a ponte, caminhões carregados de milho e de castanha foram autorizados a entrar no Peru.