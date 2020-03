Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo peruano autorizou a saída de brasileiros que estão retidos no país após a suspensão de voos e o fechamento de fronteiras devido à pandemia de coronavírus, afirma o Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

Segundo o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Lima fez, entre a segunda-feira (16) e esta terça (17), "gestões em alto nível junto às autoridades peruanas" e obteve nesta terça a autorização para a saída dos turistas brasileiros.

"No momento, estão sendo mantidas conversas com companhias aéreas, com vistas a mobilizá-las para viabilizar o rápido regresso dos brasileiros. Além disso, a Embaixada em Lima está solicitando às autoridades peruanas que atuem junto a associações de hotéis em Cusco para que assegurem a necessária hospedagem aos turistas brasileiros durante a estada no Peru", diz o email enviado à Folha de S.Paulo.