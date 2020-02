Fotos de protestos na África e confronto na Síria são finalistas do World Press Photo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O World Press Photo, principal prêmio de fotografia do mundo, divulgou nesta terça-feira (25) os finalistas de sua edição 2020.Das seis imagens, duas registram cenas de protestos na África, uma na Argélia e outro no Sudão. A lista traz também um retrato de parentes das vítimas do acidente com um avião na Etiópia.Outra imagem mostra um soldado gravemente ferido na Síria. E, em outra face do mundo militar, uma foto mostra um executivo levando granadas durante uma feira de armas.Há também um retrato de uma jovem armênia de 15 anos, que acordou de um estado catatônico, feito em um centro de refugiados na Polônia.A foto vencedora será anunciada em 16 de abril de 2020, em Amsterdã.Em 2019, a imagem escolhida foi a de uma criança chorando enquanto sua mãe é revistada por agentes dos Estados Unidos na fronteira do país com o México.