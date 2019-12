Explosão de carro-bomba deixa ao menos 76 mortos na Somália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão de um carro-bomba matou pelo menos 76 pessoas na capital da Somália, Mogadíscio, no sábado (28), segundo um oficial do serviço de ambulâncias.O atentado ocorreu próximo a um posto de controle das autoridades locais e de um escritório fiscal, área com circulação intensa de pessoas, incluindo estudantes que estavam em um ônibus que passava nas redondezas.Uma organização internacional que atua no país noticiou que o número de mortos já subiu para 90, de acordo com a Reuters. O número ainda não foi confirmado pelas autoridades locais.Ao menos 70 pessoas foram feridas e transportadas para o Hospital Medina, segundo testemunha relatou à AFP.Atentados deste tipo são frequentes em Mogadíscio, onde o grupo fundamentalista islâmico Al Shabaab, ligado à Al Qaeda, atua para derrubar o governo apoiado pelas Nações Unidas.O grupo foi expulso da capital somali em 2011, mas mantém o poder em algumas regiões do país, além de atuar na nação vizinha, o Quênia.Há cinco semanas, outro ataque de autoria do Al Shabaab deixou cinco pessoas mortas. O atentado ocorreu em um hotel da capital —muito frequentado por políticos, militares e diplomatas -que foi ocupado pelos fundamentalistas durante algumas horas.