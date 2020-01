Exército sírio obtém vitória em região estratégica

As Forças Armadas da Síria estão prestes a tomar o controle da cidade estratégica de Maaret al-Numan na Província de Idlib, o último bastião jihadista no país. A ofensiva das últimas semanas, com intensos bombardeios, esvaziou a cidade. As tropas do governo, apoiadas pela aviação russa, conseguiram recuperar a rodovia estratégica M5, que liga Damasco a Alepo, as duas principais cidades da Síria. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.