Ex-vice presidente dos EUA chama Bolsonaro de Trump dos trópicos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Liderança global em assuntos relacionados ao meio ambiente, o ex-vice-presidente democrata do Estados Unidos (1993-2001) Al Gore expressou nesta quarta-feira (22) o humor de parte da elite global com o governo brasileiro.Em tom crítico, após palestra no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o político norte-americano classificou Bolsonaro como o "Trump dos trópicos".Na terça (21), o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o que avalia ser “alarmismo ambiental” nos alertas feitos por especialistas sobre as mudanças climáticas.