Ex-chanceler e líder cocaleiro são prováveis candidatos de partido de Evo nas eleições da Bolívia

MONTEVIDÉU, URUGUAI (FOLHAPRESS) - Organizações sociais reunidas na cidade de El Alto, na Bolívia, resolveram nesta sexta-feira (17) apoiar a candidatura do ex-chanceler David Choquehuanca como presidente e do líder cocaleiro Andrónico Rodríguez como vice para as eleições do próximo dia 3 de maio.A decisão desse setor, conhecido como Pacto de Unidade e que integra o MAS (Movimento ao Socialismo), do ex-presidente Evo Morales, ainda não é a escolha oficial do partido. O próprio Evo coordenará uma assembleia da sigla a ser realizada neste fim de semana, em Buenos Aires. A princípio, a divulgação oficial do nome do candidato do MAS só será feita no domingo.“Será uma reunião do alto comando do MAS, com dirigentes de toda a nossa base de apoio, aí decidiremos quem serão os candidatos. E vamos ganhar essa eleição”, disse Evo à imprensa argentina.O ex-presidente divulgou no Twitter, também nesta sexta-feira, um documento em que cita como pré-candidatos do partido quatro nomes: além de Choquehuanca e Rodríguez, o ex-ministro da Economia Luis Arce e o diplomata Diego Pary, que foi embaixador da Bolívia na OEA (Organização dos Estados Americanos).O tuíte traz uma foto de Evo reunido em Buenos Aires com três desses políticos (Andrónico não aparece, apesar de seu nome estar no texto).Choquehuanca foi chanceler durante a gestão do ex-líder indígena entre 2006 e 2017. Entre os episódios pelos quais ficou conhecido, está o dia em que acompanhou a então chanceler venezuelana Delcy Rodriguez em sua invasão de uma reunião do Mercosul, depois que a Venezuela foi suspensa do bloco. Choquehuanca é um forte defensor da ditadura de Nicolás Maduro.Apesar de terem a entrada impedida pelo país anfitrião do encontro, a Argentina, Choquehuanca e Rodríguez enfrentaram os guardas do palácio San Martín, em Buenos Aires, e entraram na sala de reuniões —mas os demais chanceleres haviam saído por outra porta.Já Rodríguez é visto como um “um novo Evo”, por ser da mesma região do ex-presidente e por ter a mesma origem no sindicalismo de produtores de coca.Evo confia muito nele, tanto que o rapaz herdou a custódia de Ringo, o cão do ex-presidente, quando este deixou o país após sua renúncia.