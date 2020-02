EUA: Mike Pompeo pede a governadores para que sejam "cautelosos" com a China

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse a governadores americanos neste sábado (8) para que sejam "cautelosos" com a China, que, segundo ele, teria escolhido como alvo Estados americanos para expandir sua influência econômica e política.

Pompeo afirmou que um think-tank chinês apoiado pelo governo do país asiático avaliou todos os 50 governadores americanos a respeito de sua atitude sobre a China, atribuindo a cada um deles um título: "amigável", "linha dura" ou "ambíguo". "Aqui está a lição. A lição é de que a competição com a China não é apenas uma questão federal", disse ele durante encontro da Associação Nacional dos Governadores.

"Está acontecendo em nossos Estados com consequências para a nossa política externa, para os cidadãos que residem em nossos Estados e, claro, para cada um de vocês", afirmou Pompeo. Ele pediu aos governadores para que sejam cautelosos com investimentos e a influência da China, incluindo contatos com diplomatas chineses, estudantes e organizações.

O Secretário de Estado americano fez alertas similares em uma viagem recente a cinco países da Europa e da Ásia Central. Em uma parada em Londres, ele disse que o Partido Comunista da China é "a ameaça central de nossos tempos".