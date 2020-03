Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - O governo espanhol decretou estado de emergência de 15 dias, o que permite ao governo limitar a circulação de pessoas temporariamente.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, em cadeia de TV na manhã desta sexta (13). "Poderemos mobilizar ao máximo os recursos contra o vírus, mas a vitória sobre ele depende de cada um de nós. Heroísmo é também lavar as mãos e ficar em casa, para parar o vírus com responsabilidade e unidade", disse Sánchez no pronunciamento.

Em Madri, o governo regional fechou todas as lojas a partir de sábado (7), com exceção de farmácias e mercados.

Polônia, República Tcheca, Estônia e Letônia já haviam decretado estado de emergências nos últimos dias.