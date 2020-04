Embaixador da China conversa com Mandetta e fala em reforçar cooperação com Brasil

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, publicou em uma rede social que conversou com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por telefone, nesta terça-feira (7).

"Coincidimos em reforçar a cooperação bilateral, especialmente entre os dois ministérios da Saúde, para compartilhar experiências no combate à Covid-19, em prol do enfrentamento conjunto deste desafio global", escreveu Yang.

Nos últimos dias, a China foi alvo de ataques por parte do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que fizeram postagens em redes sociais acusando o país asiático de ser responsável pela epidemia de coronavírus e de obter vantagens com a crise.